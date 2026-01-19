Secondo ciclo sostegno Indire Università | chi partecipa quando partono i corsi il titolo ottenuto SCARICA LA GUIDA

Il secondo ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno, approvato con il Decreto Scuola n. 1272025, è aperto a chi desidera approfondire le competenze in ambito educativo. I corsi, organizzati da Indire in collaborazione con le università, prevedono l’accesso a titolo di specializzazione. Le iscrizioni sono aperte e i corsi inizieranno prossimamente. Per maggiori dettagli su requisiti, date e il titolo rilasciato, scarica la guida ufficiale.

L'approvazione definitiva del Decreto Scuola n. 1272025 lo scorso 29 ottobre ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. L'obiettivo di alcune modifiche è quello di "recuperare" i docenti rimasti esclusi dal primo percorso per docenti con tre anni di servizio e allargare la platea di coloro che sanano il titolo conseguito all'estero. L'impostazione prevede lezioni sincrone, online e in presenza; verifiche intermedie con esame finale; e una durata minima complessiva di quattro mesi, con conclusione entro il 31 dicembre 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il secondo ciclo, promosso da Indire e dall'Università, è rivolto a chi desidera approfondire le competenze di sostegno.

