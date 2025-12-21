Secondo ciclo sostegno Indire Università | chi partecipa quando partono i corsi il titolo ottenuto LO SPECIALE

L’approvazione del Decreto Scuola n. 127/2025 lo scorso 29 ottobre ha introdotto un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione sul sostegno, paralleli al tradizionale TFA. Il secondo ciclo, promosso da Indire e dall’Università, è rivolto a chi desidera approfondire le competenze di sostegno. I corsi sono previsti a partire da [data di inizio], e al termine sarà rilasciato il titolo di specializzazione in sostegno. Secondo ciclo sostegno Indire/Università

L'approvazione definitiva del Decreto Scuola n. 1272025 lo scorso 29 ottobre ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. L'obiettivo di alcune modifiche è quello di "recuperare" i docenti rimasti esclusi dal primo percorso per docenti con tre anni di servizio e allargare la platea di coloro che sanano il titolo conseguito all'estero. L'impostazione prevede lezioni sincrone, online e in presenza; verifiche intermedie con esame finale; e una durata minima complessiva di quattro mesi, con conclusione entro il 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Secondo ciclo sostegno Indire: chi partecipa, quando partono i corsi, il titolo ottenuto [LO SPECIALE] Leggi anche: Corsi INDIRE sostegno secondo ciclo: chi può accedervi e quando partiranno. Pillole di Question Time Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sostegno, secondo ciclo INDIRE per docenti con tre anni di servizio. No 2025/26, solo specifico, serve titolo di studio. Pillole di Question Time; Sostegno: percorsi di specializzazione INDIRE II ciclo: 60.096 interessati, nuovi requisiti di accesso [Bozza Decreto Ministeriale]; Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire: per triennalisti escluso anno 2025/26, serve titolo di studio e servizio specifico. RISPOSTE AI QUESITI; In arrivo i nuovi corsi INDIRE per la specializzazione su sostegno: ecco chi potrà partecipare. Specializzazione sostegno con secondo ciclo Indire: per triennalisti escluso anno 2025/26, serve titolo di studio e servizio specifico. RISPOSTE AI QUESITI - Secondo ciclo percorsi sostegno con 36, 40 o 48 CFU, attivati da Indire o dalle Università per docenti con tre anni di servizio o specializzati estero, che rientrino nei requisiti aggiornati del dm n. orizzontescuola.it Secondo ciclo corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: informativa del MIM, ecco le novità su percorsi, requisiti, costi - Il Ministero dell'istruzione ha incontrato i sindacati per una informativa sul secondo ciclo dei corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno. ticonsiglio.com

Corsi INDIRE, al via la specializzazione in sostegno: i requisiti - Corsi INDIRE, al via tutti i chiarimenti da parte del MIM sui nuovi corsi di abilitazione al sostegno. catania.liveuniversity.it

Sostegno e corsi INDIRE, informativa al Ministero: le novità su criteri e requisiti

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione rappresentano il primo passaggio formale per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027. Con la Nota ufficiale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha definito tempi, - facebook.com facebook

Secondo ciclo INDIRE sostegno al via, per 60.000 docenti con tre anni di servizio e specializzati estero. Nuovi REQUISITI DI ACCESSO @orizzontescuola x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.