Napoli-Bologna post partita emozionante | il gesto di De Laurentiis e Conte
Dopo la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, si registrano le reazioni dei protagonisti. Il Napoli ha conquistato il trofeo, mentre Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno espresso soddisfazione per il risultato. Questo evento rappresenta un momento importante per il club partenopeo e il suo staff, segnando un risultato significativo nella stagione calcistica.
C’è il trionfo del Napoli. Esultano i partenopei, Antonio Conte e il patron Aurelio De Laurentiis, per la vittoria della Supercoppa Italiana. La terza della storia del club e il primo trofeo stagionale per gli azzurri, che esultano a Riad dopo aver battuto il Bologna di Vincenzo Italiano. Tanta gioia per i partenopei, che si è vista non solo tra i giocatori e lo staff, ma anche tra De Laurentiis e Conte. Abbraccio Conte-ADL: la gioia dopo il triplice fischio. Dopo il triplice fischio del direttore di gara è iniziata la festa partenopea, con giocatori e staff diretti verso il campo a esultare insieme per la vittoria del trofeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
