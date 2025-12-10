Licei tecnici professionali | quale scuola superiore scegliere? La guida completa tra tassi di successo e occupazione

La scelta della scuola superiore è un momento cruciale per studenti e famiglie, tra licei, tecnici e professionali. Questa guida offre un panorama completo, analizzando tassi di successo e opportunità occupazionali, per aiutare a orientarsi tra le diverse opzioni e fare una scelta consapevole e informata.

La scelta della scuola superiore rappresenta uno dei passaggi più delicati per gli studenti di terza media e per le loro famiglie, soprattutto in queste settimane in cui istituti e licei aprono le porte con open day e open night pensati per orientare i futuri iscritti.

Scuole aperte a Udine: tutti gli open day 2025 di licei e istituti tecnici

Eduscopio 2025: i migliori licei e istituti tecnici di Milano e provincia, la classifica

Eduscopio, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici in Italia: Roma batte Milano, al top uno scientifico senza il latino a Este

#9dicembre 1926 Con il fascista Regio Decreto 2480 le donne vengono escluse dai concorsi per molte materie nei licei classici e scientifici, e negli istituti tecnici. Il decreto che relegava le donne al ruolo di "madri e angeli del focolare", obbedienti e subordinat

Il Liceo Dal Piaz di Feltre premiato dalla classifica Eduscopio Il Liceo Dal Piaz di Feltre si conferma una scuola di eccellenza: a ribadirlo è la classifica Eduscopio che ha messo a confronto migliaia di scuole superiori, fra licei e istituti tecnici, italiani.

Da Milano a Catania, queste sono le migliori scuole superiori secondo la classifica Eduscopio 2025 - Ecco Eduscopio 2025: come sempre, licei, istituti tecnici e professionali vengono confrontati sulla base di ciò che succede dopo il diploma.