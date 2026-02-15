Un incendio scoppiato ieri a Pescaiola ha causato la morte di un uomo di 55 anni, rimasto intrappolato nel suo appartamento di via Sirio. Le fiamme hanno avvolto l’edificio, producendo una densa nuvola di fumo che si è diffusa in tutto il quartiere, facendo scattare l’allarme tra i residenti.

Una colonna di fumo e la puzza di bruciato che ha invaso tutto il quartiere di Pescaiola. Un'incendio ieri, poco dopo mezzogiorno, ha provocato la morte di un uomo di 55 anni in via Sirio. Una tragedia improvvisa, consumata in pochi minuti all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di edilizia residenziale, dove il fumo e le fiamme hanno reso impossibile ogni tentativo di salvataggio prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato trovato senza vita dai primi operatori del 118, intervenuti con auto infermierizzata, ambulanza e automedica. Insieme a loro, vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno immediatamente disposto l' evacuazione dello stabile, mentre il rogo continuava a svilupparsi con un'intensità che lasciava poco margine di intervento all'interno dell'abitazione.

© Lanazione.it - Incendio a Pescaiola. Muore intrappolato nell’appartamento

