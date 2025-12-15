Scoppia un incendio in una casa di Cesenatico | donna resta intrappolata e muore in ospedale

Un incendio si è sviluppato in una casa di Cesenatico, causando gravi conseguenze. Una donna di 50 anni è rimasta intrappolata e, dopo aver lottato tra le fiamme, è deceduta in ospedale. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell'incendio.

Rimini, 15 dicembre 2025 – Divampa un incendio in una abitazione a Cesenatico: donna di 50 anni muore in ospedale ore dopo il rogo. E’ una tragedia a cui si deve dare ancora una spiegazione quella che è capitata in via Brusadiccia nella serata di ieri, intorno alle 22.45, in una casa del località sul litorale romagnolo (dichiarata poi inagibile). Secondo quanto ricostruito, un incendio – le cui cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco – è divampato in casa della donna; sul posto sono arrivati i pompieri che hanno estratto la 50enne che era rimasta intrappolata. La vittima è stata rianimata e condotta, intubata, in ospedale. Ilrestodelcarlino.it

