Scoppia un incendio in una casa di Cesenatico | donna resta intrappolata e muore in ospedale
Un incendio si è sviluppato in una casa di Cesenatico, causando gravi conseguenze. Una donna di 50 anni è rimasta intrappolata e, dopo aver lottato tra le fiamme, è deceduta in ospedale. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell'incendio.
Rimini, 15 dicembre 2025 – Divampa un incendio in una abitazione a Cesenatico: donna di 50 anni muore in ospedale ore dopo il rogo. E’ una tragedia a cui si deve dare ancora una spiegazione quella che è capitata in via Brusadiccia nella serata di ieri, intorno alle 22.45, in una casa del località sul litorale romagnolo (dichiarata poi inagibile). Secondo quanto ricostruito, un incendio – le cui cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco – è divampato in casa della donna; sul posto sono arrivati i pompieri che hanno estratto la 50enne che era rimasta intrappolata. La vittima è stata rianimata e condotta, intubata, in ospedale. Ilrestodelcarlino.it
CESENATICO: Incendio alla giostra, le immagini delle telecamere raccontano l’accaduto | VIDEO
Scoppia un incendio in una casa di Cesenatico: donna resta intrappolata e muore in ospedale - Il rogo è scoppiato nella tarda serata di domenica, la vittima è deceduta ore dopo in ospedale. ilrestodelcarlino.it
Incendio a Cesenatico: è morta la donna all’interno della casa VIDEO - Ha purtroppo perso la vita la donna di 55 anni soccorsa ieri sera dai Vigili del Fuoco all’interno di un appartamento che aveva preso fuoco in via Brusadiccia. corriereromagna.it
TORRE SANTA SUSANNA, SCOPPIA INCENDIO IN UNA ABITAZIONE Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di venerdì 12 dicembre a Torre Santa Susanna. Intorno alle 22:50, una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana è stata chiamata - facebook.com facebook
Paura in pieno centro a Foggia: scoppia l'incendio in un appartamento, salvata una donna x.com