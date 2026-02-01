Una nuova plastica si prepara a rivoluzionare il modo di gestire i rifiuti. Si tratta di un materiale “intelligente” che può autodistruggersi quando si dà il comando, riducendo così l’accumulo di plastica nell’ambiente. La scoperta potrebbe cambiare le regole del gioco, perché finora le plastiche sono state pensate per durare nel tempo, contribuendo all’inquinamento. Ora, invece, si lavora a materiali che si decompongono in modo controllato, aprendo la strada a soluzioni più sostenibili. La sfida resta quella di rend

L’inquinamento da plastica è uno dei problemi ambientali più persistenti della nostra epoca che trae origine nella chimica stessa dei materiali sintetici: a differenza dei polimeri naturali – come DNA, RNA e proteine – che svolgono una funzione e poi si degradano spontaneamente, le plastiche artificiali sono progettate per resistere nel tempo, accumulandosi nell’ambiente per decenni o secoli. È proprio da questa contraddizione che nasce il lavoro di un gruppo di ricercatori della Rutgers University, guidati dal chimico Yuwei Gu, che hanno sviluppato un nuovo approccio per creare materie plastiche capaci di autodistruggersi in modo controllato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nasce la plastica “intelligente” che può autodistruggersi a comando

