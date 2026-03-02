Poliammine | il composto anti-invecchiamento che può favorire il cancro

Le poliammine sono molecole presenti in tutte le cellule viventi e sono coinvolte in processi chiave come la crescita e la differenziazione cellulare. Recenti studi hanno evidenziato che queste sostanze svolgono ruoli importanti a livello biologico, influenzando le funzioni cellulari. La ricerca si concentra anche sugli effetti potenziali di queste molecole, con particolare attenzione alle implicazioni per la salute umana.

Le poliammine sono molecole naturalmente presenti in tutte le cellule viventi e svolgono funzioni biologiche fondamentali, tra cui la crescita e la specializzazione cellulare. Negli ultimi anni, la spermidina, una delle poliammine principali, è stata al centro degli studi per il suo potenziale di sostenere un invecchiamento sano. Questi composti, definiti "geroprotettori", stimolano l'autofagia, un processo di riciclaggio che rimuove componenti cellulari danneggiati, grazie all'azione della proteina eIF5A1 (fattore di iniziazione di traduzione eucariotica 5A). Tuttavia, numerosi studi hanno anche osservato livelli elevati di poliammine in vari tipi di tumore, associati alla proliferazione aggressiva delle cellule cancerose.