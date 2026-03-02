Sconto Covid sul canone di San Siro | anche il Consiglio di Stato stoppa Inter e Milan

Il Consiglio di Stato ha deciso di stoppare la richiesta di sconto Covid avanzata da Inter e Milan riguardo ai pagamenti del canone per l’uso di San Siro. I due club, che gestiscono lo stadio ormai in fase di demolizione, avevano chiesto di rivedere le somme versate al Comune per le stagioni 20192020 e 20202021. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

Milano, 2 marzo 2026 – Niente "sconto Covid" per Inter e Milan. I due club che gestiscono il demolendo stadio di San Siro avevano chiesto la rideterminazione dei pagamenti effettuati al Comune per la concessione d'uso dell'impianto, relativamente alle stagioni 20192020 e 20202021. Ovvero gli anni in cui, causa pandemia, nella Scala del calcio si giocò a porte chiuse o con capienza limitata. La decisione A spegnere definitivamente le speranze di un "rimborso" è stato il Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorsi contro la sentenza di primo grado pronunciata dal Tar della Lombardia nel novembre 2024. Le società calcistiche avevano promosso ricorsi individuali, ma di fatto sovrapponibili.