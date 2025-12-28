Milan sorpasso in vetta all'Inter | Pulisic e due gol di Nkunku battono il Verona a San Siro
Il Milan ha superato l’Inter in classifica grazie a una vittoria per 3-0 contro il Verona a San Siro. La partita si è decisa nella ripresa, con Nkunku che ha segnato due gol, tra cui uno su rigore, e Pulisic che ha completato il risultato. Un successo che permette ai rossoneri di consolidare la posizione in campionato, grazie a un'ottima prova collettiva e a momenti decisivi nella seconda frazione di gioco.
I rossoneri vincono 3-0 contro l'Hellas, la partita si sblocca alla fine del primo tempo. In avvio di ripresa l'uno-due micidiale dell'attaccante che si sblocca in Serie A: prima rete dopo un rigore che lui stesso s'è procurato, poi tap-in vincente dopo una bordata di Modric. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Milan-Verona: gol di Pulisic e doppietta del ritrovato Nkunku, rossoneri in controllo| Live 3-0
Leggi anche: Sarri rammaricato dopo Inter Lazio: «Quando entri a San Siro e prendi gol dopo due minuti e mezzo diventa dura. Dispiace aver preso gol su due palle perse in maniera banale!»
Serie A: l'Inter sfida l'Atalanta, Milan e Napoli alla finestra; Milan col Verona per andare in testa; Inter in testa con Roma e Fiorentina! Orgoglio Napoli, ennesima beffa Milan; Cds – Inter in vetta da sola a Natale: in ottica scudetto c’è una statistica incoraggiante.
L'Inter di Chivu all'esame Atalanta, Milan e Napoli puntano al sorpasso in vetta - La 17a giornata di Serie A rappresenta uno dei primissimi momenti decisivi per l'Inter, che ha raggiunto la vetta della classifica e non vuole abbandonarla. msn.com
Maignan para tutto, Pulisic segna: Milan, vittoria e sorpasso sull'Inter, finisce 0-1 - In un derby della Madonnina ad altissima tensione la spunta il Milan, in «casa» dell'Inter, grazie a un gol di Pulisic ma, soprattutto, alle mani di Mike Maignan, in una partita di grande sofferenza ... corriere.it
L’Inter espugna Genova e sorpassa in vetta il Milan, fermato dal Sassuolo, e il Napoli sconfitto a Udine. Preziosa vittoria della Juve a Bologna - Cambio della guardia in tesata alla classifica che sorride all'Inter protagonista del doppio sorpasso a spese di Milan e Napoli. msn.com
Prime pagine giornali sportivi oggi: il Napoli sui media Il Corriere dello Sport Campania: "Formula Napoli: quelli di Riyadh" Il Mattino: "Operazione sorpasso: chiudiamo con il botto" La Gazzetta dello Sport: "Milan e Napoli, occhio alle trappole" - facebook.com facebook
Permane il leggero vantaggio nerazzurro, ma come ripreso oggi da @86_longo, il #Milan per #Gila proverà il sorpasso. La carta #Tare è un asso importante, il Ds rossonero è infatti colui che lo ha portato alla #Lazio. via @NonEvoluto x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.