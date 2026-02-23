Serie A disfida di Milano | Inter in fuga Milan crolla a San Siro

La disfida sotto la Madonnina si chiude con largo anticipo. L’Inter è lassù, dieci livelli sopra, sempre più padrona del campionato di serie A. Il Milan, invece, inciampa fragorosamente a San Siro contro il Parma e vede evaporare le ultime, residue speranze di tenere viva la corsa scudetto. Il ko interno spezza una striscia di 24 risultati utili consecutivi e, dato ancor più significativo, interrompe 19 partite di fila con almeno un gol all’attivo. Un crollo inatteso, maturato al termine di una gara in cui i rossoneri hanno dominato per lunghi tratti senza però trasformare il controllo in concretezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan ko 1-0 e l'Inter vola a +10Il Parma ha vinto contro il Milan per 1-0, interrompendo una serie di 24 risultati utili del club meneghino.

Il Milan frena a San Siro, l’Inter allunga in testa alla Serie A. Pirotecnico pareggio a CremonaLa 19ª giornata della Serie A si è conclusa con un pareggio tra Milan e Cremonese, mentre l’Inter ha consolidato il primo posto in classifica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie A Silver: sei squadre restano in lotta per la promozione; Guanto di sfida per il quarto posto tra Lodi e Valdagno. Anche in centro alla classifica ci sarà bagarre.; Dianne Buswell, incinta, risponde con aria di sfida ai crudeli troll che lamentano che il suo pancione è sempre fuori prima di dare il benvenuto al figlio; Perché non è finita...finché non è finita mister Carretta lancia il guanto di sfida: Questo Alto Astico Cogollo venderà cara la pelle.

Serie A: Di Lorenzo evita la sconfitta del Napoli, col Verona è 2-2La 19a giornata del Napoli coincide con una frenata contro il Verona, che rischia di ripetere l'impresa con cui aveva aperto lo scorso campionato. Gli uomini di Conte iniziano infatti malissimo il ... sportmediaset.mediaset.it

Sarah allo stadio San Siro ieri per vedere Milan vs Parma x.com

C'è stato spazio anche per qualcosa di bello oggi a San Siro Ospiti speciali oggi allo Stadio per Parma-Milan - facebook.com facebook