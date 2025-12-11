Non si hanno più sue notizie da ieri mattina | l’appello per ritrovare la 17enne Valentina lanciato dall’associazione Penelope Lazio

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Valentina Hurtado Flautero, 17 anni, scomparsa da una comunità a Roma. L’associazione Penelope Lazio ha lanciato un appello urgente per ritrovarla, coinvolgendo la comunità e chiedendo collaborazione nelle ricerche.

L'associazione Penelope Lazio – Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse ODV ha diffuso un appello per la ricerca di Hurtado Flautero Valentina, 17 anni, dichiarata scomparsa da una comunità situata a Roma. La ragazza si sarebbe allontanata dalla struttura il 10 dicembre 2025 alle ore 9.30. L'allontanamento e le zone da monitorare. Dalla segnalazione emerge che Valentina si è allontanata dall'area GianicolensePortuense e che è necessario prestare particolare attenzione alle stazioni della metropolitana e ai terminal dei pullman, indicati come luoghi sensibili in cui potrebbe essere avvistata.