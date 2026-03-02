Scomed Bomporto tutto facile contro Imola

Nel turno settimanale dei tornei di hockey e rotelle, si è disputata una sola partita nei tornei di Inline. La squadra di Scomed Bomporto ha affrontato e sconfitto Imola, senza incontrare difficoltà. La partita si è svolta con un risultato favorevole ai padroni di casa, confermando la superiorità della capolista nel torneo di Inline.

Non ci sono sorprese nel turno settimanale dei tornei di hockey e rotelle, giocati a scartamento ridotto con una sola partita nei tornei di Inline, peraltro dominata dalla capolista Scomed Bomporto sul malcapitato Imola. In serie B di hockey pista, la Pico Mirandola A ristabilisce i valori in pista, battendo in tranquillità la squadra B e superandola in classifica: niente partita per l'Amatori Modena, che osservava il turno di riposo nell'ultima giornata del girone di andata, del torneo cadetto, dove si conferma il dominio della Scandianese. HOCKEY PISTA B, 7^ GIORN.: Scandianese - Correggio 8-3; R. Scandiano – Amatori PS 7-1; Pico Mirandola A – Pico Mirandola B 5-2; RIPOSA: Amatori MO.