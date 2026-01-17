Fortitudo tutto facile contro Mestre

La Fortitudo Bologna affronta Mestre con successo, vincendo 90-72 nel match del 17 gennaio 2026. Dopo la sconfitta contro Verona, la squadra di coach Attilio Caja si riprende, offrendo una prestazione solida e senza troppi problemi. Questo risultato permette ai biancoblù di prepararsi al meglio per l’incontro infrasettimanale previsto per mercoledì, mantenendo alta la concentrazione e il ritmo in campionato.

Bologna, 17 gennaio 2026 – Torna a far cincin la Fortitudo di coach Attilio Caja, che si rialza dopo il capitombolo veronese e liquida agilmente Mestre 90-72 preparando nel migliore dei modi il terreno all'infrasettimanale di mercoledì sera. Quando si tornerà sotto la volta del 'Madison' per la quarta giornata di ritorno di A2: alle 20,30 arriverà l' Urania Milano. La cronaca. Nella sera dell'omaggio della Fossa dei Leoni all'ex Nicola Giordano (riverito con una sciarpa celebrativa), del ricordo della società ad Alberto Stancari (storico tifoso recentemente scomparso) e degli slogan goliardici all'indirizzo del presidente di Trapani Valerio Antonini, sono i mestrini a fare la partita nei primi 5 giri di cronometro, con le triple di Aromando e Bechi a infossare i guizzi di Sarto e Sorokas (11-15 e time-out Caja).

