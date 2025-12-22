Derby alle spalle per gli Herons Tutto facile contro Monferrato
NOVIPIÙ MONFERRATO 77 FABO HERONS MCT 105 MONFERRATO Caglio 8, Zanzottera 12, Osagie 6, Marcucci 1, Martinoni 31, Rupil 10, Osatwna 9, Dia, Mossi, Quaroni, Iacorossi, Flueras ne. All. Corbani MONTECATINI Benites 3, Mastrangelo 11, Aukstikalnis 20, Chinellato 27, Giombini 6, Sgobba 15, Natali 13, Kamate 6, Rossi 4, Ricci, Antonelli, Dell’Uomo ne. All. Sacchetti ARBITRI Tallon, Spinello e Cavinato NOTE parziali 15-25, 34-59, 58-50 CASALE MONFERRATO Come una scampagnata al campetto fra amici prima di augurarsi buon Natale. Finisce così la ’temuta’ trasferta di Casale Monferrato per la Fabo Herons Montecatini, con i primi 2 punti lontano da Lucca dell’era Sacchetti al termine di una partita già chiusa al 15’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
