Sciopero scuola del 12 dicembre | adesione al 4,62% i dati del Ministero Avviso

Sciopero scuola del 12 dicembre | adesione al 4,62% i dati del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati definitivi sull’adesione allo sciopero della scuola del 12 dicembre, che si attesta al 4,62%. La rilevazione fornisce una panoramica accurata sulla partecipazione del personale scolastico, offrendo un quadro chiaro sull’evento che ha coinvolto il comparto Istruzione e Ricerca.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noti, con avviso del 19 dicembre 2025, i dati definitivi relativi allo sciopero generale del comparto Istruzione e Ricerca, che si è svolto lo scorso 12 dicembre. La mobilitazione era stata proclamata dalla Confederazione CGIL con l'adesione della FLC CGIL.

