Sciopero scuola del 9 e 10 gennaio spostato a lunedì e martedì 12 e 13 Avviso Ministero

Il Ministero ha annunciato lo spostamento dello sciopero nazionale del settore scuola, originariamente previsto per il 9 e 10 gennaio, che si svolgerà invece lunedì 12 e martedì 13 gennaio. L'avviso, pubblicato sul portale Cruscotto degli scioperi, informa le modalità e le motivazioni di questa variazione. È importante per studenti, genitori e personale scolastico conoscere le nuove date e le eventuali implicazioni per le attività didattiche.

È stato pubblicato sul portale Cruscotto degli scioperi un avviso di sciopero nazionale che riguarda la scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Sciopero scuola del 12 dicembre: adesione al 4,62%, i dati del Ministero. Avviso Leggi anche: Sciopero scuola il 12 dicembre. AVVISO Ministero Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sciopero scuola venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026, coinvolto anche il personale delle scuole comunali e private; Sciopero scuola 9 e 10 gennaio 2026, chi si ferma e perché; Sciopero scuola: il primo dell'anno sarà venerdì 9 gennaio, a due giorni dall'avvio delle lezioni; Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a gennaio: calendario e date. Sciopero scuola venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026, coinvolto anche il personale delle scuole comunali e private - L’astensione dal lavoro coinvolge il personale docente e ATA, sia delle scuole statali che comunali, inclusi gli asili nido e le scuole dell’infanzia, oltre agli istituti privati. orizzontescuola.it

Sciopero scuola: il primo dell’anno sarà venerdì 9 gennaio, a due giorni dall’avvio delle lezioni - Il primo sciopero per il comparto istruzione e ricerca del 2026 sarà tra pochissimi giorni, subito dopo l’avvio delle lezioni dopo la pausa natalizia. tecnicadellascuola.it

Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio: stop a treni e aerei anche in Toscana. Tutti gli orari - Il 2026 inizia subito ‘agguerrito’ sul fronte degli scioperi, e a essere protagonisti saranno i trasporti. firenzepost.it

Sciopero scuola 9 e 10 gennaio 2026: personale coinvolto e motivazioni - facebook.com facebook

Sciopero generale contro la manovra, possibili disagi per trasporti, sanità e scuola: le fasce garantite x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.