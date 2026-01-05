Sciopero scuola del 9 e 10 gennaio spostato a lunedì e martedì 12 e 13 Avviso Ministero

Da orizzontescuola.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero ha annunciato lo spostamento dello sciopero nazionale del settore scuola, originariamente previsto per il 9 e 10 gennaio, che si svolgerà invece lunedì 12 e martedì 13 gennaio. L'avviso, pubblicato sul portale Cruscotto degli scioperi, informa le modalità e le motivazioni di questa variazione. È importante per studenti, genitori e personale scolastico conoscere le nuove date e le eventuali implicazioni per le attività didattiche.

È stato pubblicato sul portale Cruscotto degli scioperi un avviso di sciopero nazionale che riguarda la scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Sciopero scuola del 12 dicembre: adesione al 4,62%, i dati del Ministero. Avviso

Leggi anche: Sciopero scuola il 12 dicembre. AVVISO Ministero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sciopero scuola venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026, coinvolto anche il personale delle scuole comunali e private; Sciopero scuola 9 e 10 gennaio 2026, chi si ferma e perché; Sciopero scuola: il primo dell'anno sarà venerdì 9 gennaio, a due giorni dall'avvio delle lezioni; Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a gennaio: calendario e date.

sciopero scuola 9 10Sciopero scuola venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026, coinvolto anche il personale delle scuole comunali e private - L’astensione dal lavoro coinvolge il personale docente e ATA, sia delle scuole statali che comunali, inclusi gli asili nido e le scuole dell’infanzia, oltre agli istituti privati. orizzontescuola.it

sciopero scuola 9 10Sciopero scuola: il primo dell’anno sarà venerdì 9 gennaio, a due giorni dall’avvio delle lezioni - Il primo sciopero per il comparto istruzione e ricerca del 2026 sarà tra pochissimi giorni, subito dopo l’avvio delle lezioni dopo la pausa natalizia. tecnicadellascuola.it

sciopero scuola 9 10Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio: stop a treni e aerei anche in Toscana. Tutti gli orari - Il 2026 inizia subito ‘agguerrito’ sul fronte degli scioperi, e a essere protagonisti saranno i trasporti. firenzepost.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.