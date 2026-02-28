Cameri sciopero al polo logistico che rifornisce Tigros | braccia incrociate per una mattina

Venerdì 27 febbraio, al polo logistico di Cameri che rifornisce la catena Tigros, si è svolto uno sciopero di una mattinata. Le lavoratrici e i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia, fermando temporaneamente le attività del centro di distribuzione. La protesta ha coinvolto le persone impiegate in questa struttura, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Braccia incrociate per una mattina. Sciopero venerdì 27 febbraio a Cameri al polo logistico che rifornisce Tigros. Gli addetti, 40 del Si Cobas, su 200 totali del polo, che si sono fermati per la vertenza con l'appaltatore "Mhv-man handwork". Ciò per cui hanno protestato i lavoratori è il fatto che l'anzianità di servizio non viene rispettata e ai nuovi assunti, senza legame sindacale, vengono affidate mansioni meno pesanti. Inoltre un accordo che prevedeva un aumento di mensile di 180 euro non è stato ancora rispettato.