Sciopero scuola giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2026 coinvolto anche il personale delle scuole comunali e private

Il 9 e 10 gennaio 2026 è previsto uno sciopero nazionale che coinvolge il personale delle scuole pubbliche, comunali e private. L'annuncio è stato pubblicato sul portale Cruscotto degli scioperi. Si consiglia di verificare eventuali variazioni o comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

È stato pubblicato sul portale Cruscotto degli scioperi un avviso di sciopero nazionale che riguarda la scuola. Le giornate interessate sono giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Sciopero scuola il 4 novembre: coinvolto tutto il personale. AVVISO MIM

Leggi anche: In sciopero per il mancato rinnovo del contratto: anche a Bari la protesta dei dipendenti delle farmacie private

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sciopero generale coinvolge anche trasporti e scuola, Landini si scaglia contro Salvini e parla di "regime" - Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil ferma l'Italia, dai treni alla scuola: scontro di fuoco tra Landini e Salvini ... virgilio.it

Sciopero Cgil, scuole chiuse, disagi nei trasporti e nella sanità in Liguria - Numerose scuole chiuse e disagi nei trasporti e nella sanità annunciati oggi in Liguria per lo sciopero generale della Cgil contro la manovra. ansa.it

Sciopero generale, ecco il venerdì nero per l'agitazione Cgil: a rischio treni, trasporti e scuola - Coinvolti tutti i settori, manifestazioni e cortei nelle città: la protesta in tutta Italia, orari e fasce di garanzia ... msn.com

Docenti e ATA in sciopero https://www.orizzontescuola.it/docenti-e-ata-in-sciopero-possono-essere-sostituti-dal-personale-non-scioperante-ecco-cosa-dice-laran/ - facebook.com facebook