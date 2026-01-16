Trump abbassa i toni sull’Iran ma sulla Groenlandia tira dritto e ora minaccia pure il Messico

Recenti dichiarazioni di Donald Trump mostrano un atteggiamento più cauto nei confronti dell’Iran, mentre mantiene ferme le sue posizioni sulla Groenlandia, e ora rivolge l’attenzione al Messico, minacciando interventi militari contro i cartelli della droga per contrastare i flussi migratori. La strategia del presidente americano sembra orientata a un approccio deciso e diretto su questioni di interesse nazionale e geopolitico.

