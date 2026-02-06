Quando Epstein e Bannon corteggiavano Giuseppi Conte

Nelle carte desecretate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spuntano anche i nomi di Epstein e Bannon, coinvolti in una rete di rapporti con Giuseppe Conte. Nei file pubblicati, che superano i tre milioni, ci sono riferimenti che collegano l’ex premier italiano a questa vicenda, lasciando aperti molti interrogativi sui legami e i contatti tra le figure coinvolte.

C'è anche il nome dell'ex primo ministro Giuseppe Conte negli oltre tre milioni di file desecretati e pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell'ambito dell'inchiesta relativa al Caso Epstein. Nelle mail che Steve Bannon, stratega della Casa Bianca durante il primo mandato di Donald Trump, avrebbe inviato a Jeffrey Edward Epstein prima del secondo arresto, avvenuto nel 2019, si farebbe riferimento all'ipotesi di strutturare un eventuale network di destra in Europa già a pochi giorni dal primo incarico di Conte come premier italiano. I messaggi controversi Il primo scambio di messaggi, tramite posta elettronica, risale alle 12.

