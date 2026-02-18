Show di Pellegrino e Barp | l’Italia è bronzo nella Team Sprint dello sci di fondo Quinto oro per l’alieno Klaebo

Pellegrino e Barp portano l’Italia sul podio nella Team Sprint di sci di fondo, un risultato arrivato dopo una forte battaglia con le altre squadre. La gara si è conclusa con un terzo posto che vale un bronzo, confermando la crescita del team azzurro. La vittoria va alla Norvegia, con Klaebo che conquista il suo quinto oro, dimostrando ancora una volta la sua supremazia. La competizione si è svolta sotto una pioggia battente, complicando le condizioni per tutti gli atleti.

Dopo il bronzo nella staffetta maschile, un'altra gara a squadre regala la gioia di una medaglia all'Italia dello sci di fondo. Merito di Federico Pellegrino ed Elia Barp, terzi nella Team Sprint dietro all'inarrivabile Norvegia di Johannes Klaebo e Einar Hedegart e agli ottimi Stati Uniti. E' la 25esima medaglia complessiva per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.