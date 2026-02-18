Barp-Pellegrino bronzo nella sprint di sci di fondo | 25esima medaglia per l' Italia a Milano Cortina 2026

Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella sprint di sci di fondo, portando l’Italia alla 25esima medaglia a Milano Cortina 2026. La gara si è svolta tra intense emozioni e grande impegno, con i due atleti che hanno superato diverse sfide lungo il percorso. La loro prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, diventando uno dei momenti più applauditi della giornata. La medaglia di oggi si aggiunge a un quadro già ricco di successi italiani alle Olimpiadi invernali.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” La coppia di fondisti azzurri preceduta soltanto da norvegesi e statunitensi. Johannes Klaebo, il Cannibale, conquista il quinto oro in cinque gare e sabato nella 50 km andrà a caccia del sesto titolo Venticinquesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, La coppia azzurra Elia Barp-Federico Pellegrino ha conquistato la medaglia di bronzo nella sprint. Per lo sci di fondo è il secondo podio in questi Giochi dopo la medaglia nella staffetta.🔗 Leggi su Today.it Milano-Cortina, bronzo Barp-Pellegrino nella team sprint di fondoIl nome di Barp e Pellegrino si lega a una medaglia di bronzo, conquistata nella team sprint di fondo, a causa di una buona performance sulla neve di Tesero. Show di Pellegrino e Barp: l’Italia è bronzo nella Team Sprint dello sci di fondo. Quinto oro per l’alieno KlaeboPellegrino e Barp portano l’Italia sul podio nella Team Sprint di sci di fondo, un risultato arrivato dopo una forte battaglia con le altre squadre. Sci di fondo sprint, bronzo per l'Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LA STAFFETTA AZZURRA E’ DI BRONZO A TESERO: GRAZ/BARP/CAROLLO/PELLEGRINO FANNO GIOIRE LO SCI DI FONDO; Barp e Pellegrino di bronzo nella team sprint TL: 25ª medaglia a Milano Cortina per l'Italia Team; Fondo, l’Italia è bronzo nella staffetta! L’impresa di Pellegrino, Barp, Graz e Carollo!; Da Barp a Pellegrino: chi sono i 4 eroi della staffetta di fondo. Pellegrino e Barp, splendido bronzo nella team sprint di fondo alle Olimpiadi! Quinto oro per KlaeboL'Italia festeggia la 25ª medaglia di un'edizione senza precedenti nella storia dei Giochi invernali ... tuttosport.com Federico Pellegrino ed Elia Barp vincono il bronzo nella team sprint di fondo, Italia a 25 medaglie25ª medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina; l'Italia la conquista nella team sprint di fondo maschile con Elia Barp e un imperioso Federico Pellegrino ... corriere.it Sci di fondo, bronzo per l'Italia: #Barp e #Pellegrino centrano il podio x.com la Repubblica. . Una medaglia di bronzo conquistata con grande grinta negli ultimi metri. L’Italia è terza nella team sprint uomini dello sci di fondo grazie al portabandiera Federico Pellegrino e a Elia Barp. Oro alla Norvegia di Klaebo – il decimo nella sua legg facebook