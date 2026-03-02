Sci Brignone conclude la stagione | Il fisico chiede il conto

Federica Brignone ha annunciato la fine della sua stagione agonistica durante un evento a Soldeu. La Fisi ha confermato la notizia attraverso un comunicato ufficiale. La sciatrice ha dichiarato che il suo fisico richiede un periodo di recupero. La stagione si conclude quindi con questa comunicazione ufficiale.

