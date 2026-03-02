Federica Brignone ha annunciato la fine della sua stagione sportiva a causa di problemi fisici, decidendo di prendersi una pausa. L’atleta ha disputato le ultime gare a Soldeu, dove ha concluso le competizioni. La sciatrice ha comunicato che il suo corpo le chiede di fermarsi, lasciando in sospeso le prossime tappe del suo calendario agonistico.

Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica Brignone. La bicampionessa di supergigante e gigante alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi fine settimana di Are del 1415 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. "Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi – dichiara Brignone -.

© Lapresse.it - Federica Brignone, stagione finita: “Il mio fisico chiede il conto, mi prendo una pausa”

