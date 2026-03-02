Federica Brignone ha annunciato di aver deciso di interrompere la stagione in anticipo a causa di problemi fisici. La sciatrice rinuncia alle prossime gare di Coppa del Mondo previste in Val di Fassa e ad Are, oltre alle Finali di Lillehammer. La decisione è stata comunicata direttamente dall’atleta, che ha spiegato di aver bisogno di concentrarsi sul recupero.

Federica Brignone ha deciso di terminare la stagione in anticipo, rinunciando quindi alle prossime tappe di Coppa del Mondo (4-8 marzo in Val di Fassa, 14-15 marzo ad Are) e alle Finali di Lillehammer (dal 19 al 25 marzo). L’ultima gara della fuoriclasse valdostana rimarrà quindi il secondo superG di Soldeu andato in scena il 1° marzo e concluso in ottava posizione. “Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone chiude la stagione in anticipo: “Il fisico chiede il conto”

Federica Brignone, stagione finita: “Il mio fisico chiede il conto, mi prendo una pausa”Home > Sport > Sport invernali > Federica Brignone, stagione finita: “Il mio fisico chiede il conto, mi prendo una pausa” Si è conclusa a Soldeu la...

Federica Brignone termina la stagione in anticipo: "Il corpo ha bisogno di riposofederica brignone ha deciso di interrompere la stagione in anticipo, rinunciando alle prossime tappe di Coppa del Mondo e alle Finali di Lillehammer.

Federica Brignone , back in action #FISAlpine #worldcupkronplatz

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Federica Brignone.

Temi più discussi: Federica Brignone, il regalo più bello a Milano Cortina 2026 e la convivenza col dolore: Non deve essere una tortura · Sci alpino; SCI Federica Brignone a Lodi dopo i due ori ai Giochi di Milano Cortina 2026; Federica Brignone: Scambierei le mie due medaglie per stare bene; Sci alpino: Emma Aicher trionfa nel superG di Soldeu, Federica Brignone chiude 15ª.

Federica Brignone chiude la stagione in anticipo: Il fisico chiede il contoFederica Brignone ha deciso di terminare la stagione in anticipo, rinunciando quindi alle prossime tappe di Coppa del Mondo (4-8 marzo in Val di Fassa, ... oasport.it

Sci: Brignone chiude qui la stagione, mi prendo una pausaLa stagione di Federica Brignone si chiude qui. La campionessa olimpica ha infatti deciso di non prendere parte alle prossime tappe della coppa del mondo di sci: Credo di avere chiesto molto al mio c ... ansa.it

ECCO LA SOFIIIIII! Sofia Goggia firma un Super-G INCREDIBILE a Soldeu: niente da fare per Aicher e Ledecka che non riescono a superare l’azzurra. Si piazzano in Top10 anche Laura Pirovano e Federica Brignone - facebook.com facebook

ECCO LA SOFIIIIII! Sofia Goggia firma un Super-G INCREDIBILE a Soldeu: niente da fare per Aicher e Ledecka che non riescono a superare l’azzurra. Si piazzano in Top10 anche Laura Pirovano e Federica Brignone #AlpineSkiing #Soldeau #Goggi x.com