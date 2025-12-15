Sci alpino i promossi e bocciati del fine settimana | Vonn infinita Goggia podi preziosi Vinatzer cresce Odermatt distratto

Il fine settimana di sci alpino ha visto protagonisti diversi atleti, tra promossi e bocciati. Lindsey Vonn ha confermato la sua caratura con imprese straordinarie, mentre Goggia si è aggiudicata podi importanti. Vinatzer mostra progressi significativi, Odermatt sembra distratto, mentre altri ancora cercano di emergere. Ecco un bilancio delle performance più significative.

LINDSEY VONN: inutile girarci attorno. Quello che ha fatto la nativa di St. Paul, nel Minnesota, ha del clamoroso. A 41 anni è diventata l'atleta più anziana di sempre a salire sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo, demolendo il precedente record dello svizzero Didier Cuche (vincitore di un supergigante a 37 anni e 192 giorni) e tornando al successo nel circuito maggiore dopo un lungo digiuno. L'ultima vittoria risaliva alla discesa libera di Äre del 10 marzo 2018. Con questo risultato la nativa del Minnesota si porta a quota 83 vittorie complessive nel Circo Bianco, di cui 44 in discesa.

