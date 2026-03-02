Dopo le Olimpiadi, la Coppa del Mondo di sci alpino è ripresa con gare a Soldeu e Garmisch. La slalom gigante femminile ha visto la vittoria di un’atleta italiana, mentre la discesa maschile è stata ridotta a causa della nebbia, che ha impedito le discipline programmate. La competizione femminile ha registrato un riscatto di un’atleta che si avvicina alla vittoria della Coppa di superG, mentre un'altra atleta si è arresa ai concorrenti svizzeri.

Dopo le settimane olimpiche, è tornata la Coppa del Mondo di sci alpino. Triplice appuntamento al femminile in quel di Soldeu, mentre il maltempo (nebbia) ha condizionato il weekend di gare a Garmisch per gli uomini-jet, che hanno potuto disputare solamente la discesa libera. La protagonista del fine settimana è stata senza alcun dubbio Sofia Goggia, che ha messo probabilmente il suo sigillo sulla coppa di superG, ma anche riaperto i giochi per quella di discesa. Andiamo con ordine per ripercorrere la tre giorni della bergamasca. Si è partiti venerdì con un terzo posto comunque importante in una discesa che non si addiceva alle sue caratteristiche, soprattutto nella parte alta di puro scorrimento e con anche poche curve tecniche nella parte bassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, Goggia si riscatta dopo i Giochi e avvicina la Coppa di superG. Franzoni si arrende ai soliti svizzeri

