LIVE Sci alpino SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA | Franzoni sfida Odermatt e gli svizzeri

Oggi a Bormio si tiene il superG maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11 e vede in pista atleti di alto livello come Franzoni e Odermatt, pronti a sfidarsi sulla pista italiana. La competizione si preannuncia emozionante, con i favoriti che cercano di conquistare il podio in questa prima prova di discesa. Seguite con noi gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 11.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza saranno Christof Innerhofer, che scatterà con il pettorale numero 4, Giovanni Franzoni, che prenderà il via con il 9, Dominik Paris, che partirà con il 13, e Mattia Casse, che scenderà con il 17. Saranno al cancelletto di partenza 42 atleti in rappresentanza di 21 Paesi: attenzione alla squadra elvetica, che annovera tra le sue fila Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin, ma occhio anche all’ austriaco Vincent Kriechmayr. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta del SuperG di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile.

La gara di sci alpino alle Olimpiadi si accende con un duello tra Franzoni e Odermatt.

