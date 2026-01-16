LIVE Sci alpino SuperG Wengen 2026 in DIRETTA | svizzeri favoriti Franzoni mina vagante La startlist

Segui in tempo reale il SuperG di Wengen 2026, con gli atleti svizzeri come principali favoriti e Franzoni come possibile sorpresa. La startlist e gli aggiornamenti sono disponibili per restare informato sull’andamento della gara. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere alcun dettaglio della seconda prova di discesa femminile alle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Wengen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La velocità maschile torna protagonista questo weekend in Svizzera con la classica tappa sulla Lauberhorn, che prevede un SuperG prima di una delle discese più belle del calendario. Il favorito per la vittoria è il solito Marco Odermatt, che cerca il secondo successo stagionale in SuperG. Davanti al proprio pubblico l’elvetico vuole confermarsi l’uomo da battere anche in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

