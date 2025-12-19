I taccuini di Ernesto Maria Ruffini | Ho superato due tumori mi candiderò alle primarie Schlein non la vedo premier
“Se ci saranno le primarie del centrosinistra, io mi candiderò. Elly Schlein non la vedo come premier. Le elezioni si possono vincere ma la vera domanda è se abbia senso vincerle o non immaginare u. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Questa destra non è imbattibile, dice Ernesto Maria Ruffini
Leggi anche: "Più uno" si fa partito, nasce il nuovo progetto centrista promosso da Ernesto Maria Ruffini
Ernesto Maria Ruffini: "I cittadini si sveglino per la politica dell'uguaglianza" - "Si svegliassero i cittadini e si dessero da fare", qualsiasi momento è buono e "non dobbiamo aspettare che lo facciano i partiti, lo si faccia, i partiti sono molto attenti quando si svegliano i ... quotidiano.net
Ernesto Maria Ruffini. Prato, crisi e rinascita: "Esserci per cambiare" - L’evento al Beste Hub con Ernesto Maria Ruffini, organizzato dall’associazione Punto d’incontro e Beste Cult, è stato un’occasione per la città per fare una riflessione civile sul senso di ... lanazione.it
Ernesto Maria Ruffini: "Da questa settimana comitati in tutta in Italia per coinvolgere le persone" - Da questa settimana partirà il tentativo di fare dei comitati in tutte e 110 le province per riportare le persone ai partecipare, ... la7.it
Idee regalo per un Natale 2025 senza stress Da ErnestoShop trovi oggetti belli, utili e curati: tazze smaltate per i rituali del mattino, shopper che parlano, astucci colorati, poster illustrati, taccuini e tutto ciò che fa venire voglia di scartare subito. Regali pens - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.