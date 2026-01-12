Doppietta di Schiavone Al Maranello il big match

Nel match tra Sammartinese e Maranello, i padroni di casa si sono imposti con una doppietta di Schiavone, portando a casa i tre punti. La partita si è svolta al Maranello, dove il team locale ha mostrato solidità e determinazione, superando gli avversari con un risultato di 2-0. Di seguito, le formazioni e i dettagli dell'incontro.

SAMMARTINESE 0 MARANELLO 2 SAMMARTINESE: Falavigna, Barbieri, Montipò, Re, Malaguti (31'st Turri), Bega, Torlai (15'st Valentini), Acanfora (41'st Carnevali), Sula, Lecce (42'st Singh), Salsi (18'st Ametta). A disp. Mantovan, Corradini, Berselli, Toscano. All. Paterlini MARANELLO: Mazzetti, Annovi, Orlandi (38'st Dello Preite), Galli (1'st Restilli), Marverti, Tognin, Baafi (13'st Capasso), Riva (42'st Seghizzi), Schiavone, Totaro, Zagari (1'st Canalini). A disp. Khalfaoui, Guidetti, Damiano. All. Tosi Arbitro: Duci di Reggio Reti: 11'st e 16'st Schiavone Note: ammoniti Acanfora, Orlandi, Galli, Baafi, Totaro Colpo grosso in chiave salvezza del Maranello che una doppietta di Schiavone (salito a quota 8 reti) sbanca San Martino in Rio e sale a +3 sulla zona calda.

Maranello, che Schiavone. Due gol e Scandiano ko - Il bomber si carica sulle spalle il Maranello e con una doppietta nel giro di 4' al tramonto della sfida con lo Sporting Scandiano regala alla squadra di Tosi un successo

