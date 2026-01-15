Il protagonista Schiavone ancora star Il Maranello non si ferma

Il protagonista si conferma ancora una volta, con Schiavone tra i protagonisti. Maranello continua a mostrare forza e determinazione, mantenendo il passo nelle competizioni. La partita contro V.correggio si conclude con un risultato di 4-2, testimonianza di una squadra che non si arrende e che lavora con costanza per raggiungere i propri obiettivi. Un incontro che sottolinea l’impegno e la crescita del Maranello.

maranello 4 V.correggio 2 MARANELLO: Mazzetti, Guidetti, Orlandi, Riva, Marverti, Seghizzi, Canalini (20' Galli), Restilli (73' Annovi), Schiavone (80' Zagari), Totaro (85' Tognin), Capasso (70' Baafi). A disp.: Khalfaoui, Dello Preite. All.: Tosi V. CORREGGIO: Neviani, Barbieri, Carretti, Corradi (20' Mustica), Parisi, Casarini, Lugli (69' De Chirico), Davoli M., Davitti, Zito (60' Davoli F.), Benevelli. A disp. Riccó, Pedrazzoli, Aveni, Bizzarri, Bottoni, Acquafresca. All.: Carretti Arbitro: Isacco di Bologna Reti: 23' Capasso, 45' e 79' Schiavone, 65' Parisi, 84' (rig.) Zagari, 88' Davitti Note: espulsi al 69' Neviani e al 72' Guidetti, ammoniti: Guidetti, Casarini Secondo successo di fila per il Maranello nella sfida salvezza.

