Schianto in paese tra ambulanza e furgone | 3 feriti soccorsi in codice rosso

Da bresciatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina nel centro di Gavardo, quando un’ambulanza e un furgone si sono scontrati. Tre persone sono rimaste ferite, anche se le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale in codice rosso. Due veicoli sono stati completamente distrutti, tra cui proprio l’ambulanza del gruppo Nuova Pubblica Assistenza Medica di Gavardo.

Il bilancio è di 3 feriti, per fortuna non gravi, e due veicoli completamente distrutti: tra questi un'ambulanza del gruppo Nuova Pubblica Assistenza Medica di Gavardo. L'incidente poco dopo le 14.30 in Via Guglielmo Marconi a Carzago, frazione di Calvagese: per cause in corso di accertamento da.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Gavardo ambulanza

Schianto tra due auto a Ronago: soccorsi in codice rosso, strada bloccata in via Mulini

Questa mattina a Ronago, un incidente tra due auto ha bloccato via Mulini.

Frontale tra auto sulla Provinciale: 3 feriti soccorsi in codice rosso

Stamattina sulla Strada Provinciale 237 del Caffaro si è verificato un incidente frontale tra due veicoli, che ha causato tre feriti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gavardo ambulanza

Argomenti discussi: Schianto sulla vecchia Paullese, muore 81enne molto conosciuto in paese; Schianto tra due furgoni e due auto all’ingresso del paese; Schianto in paese tra ambulanza e furgone: 3 feriti soccorsi in codice rosso - BresciaToday; Leinì, incidente e fuga tra le vie del paese: ferita una donna, il pirata della strada sparisce a piedi.

schianto in paese traViolento schianto frontale in paese: auto distrutte e tre feritiÈ di tre feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 20 di ieri, giovedì 29 gennaio, in via Sabotino a Ghedi. Lo scontro si è verificato all’altezza dell’officina meccani ... bresciatoday.it

schianto in paese traIncidente a Cunardo, scontro tra un'auto e una moto: muore motociclista sbalzato sulla strada provinciale all'uscita di un supermercatoLa vittima era Paolo Sosio, 46 anni. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese ma non c'è stato nulla da fare. Alla guida dell'auto una donna di 29 anni ... milano.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.