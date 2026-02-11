Schianto in paese tra ambulanza e furgone | 3 feriti soccorsi in codice rosso

Un incidente si è verificato questa mattina nel centro di Gavardo, quando un’ambulanza e un furgone si sono scontrati. Tre persone sono rimaste ferite, anche se le loro condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale in codice rosso. Due veicoli sono stati completamente distrutti, tra cui proprio l’ambulanza del gruppo Nuova Pubblica Assistenza Medica di Gavardo.

Il bilancio è di 3 feriti, per fortuna non gravi, e due veicoli completamente distrutti: tra questi un'ambulanza del gruppo Nuova Pubblica Assistenza Medica di Gavardo. L'incidente poco dopo le 14.30 in Via Guglielmo Marconi a Carzago, frazione di Calvagese: per cause in corso di accertamento da.

