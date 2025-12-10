Valle Caudina grave schianto alla rotatoria | un ferito in codice rosso
Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio alla rotatoria di via San Martino, nel territorio di Montesarchio, Valle Caudina. Uno scontro tra due automobili ha provocato il ferimento di una persona, trasportata in codice rosso. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.
Un violento impatto tra due automobili si è verificato nel pomeriggio alla rotatoria di via San Martino, nel territorio di Montesarchio, in Valle Caudina. Lo scontro, di notevole intensità, ha ridotto entrambe le vetture a rottami e coinvolto più persone, tra le quali si registra un ferito in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
