Schianto fra più auto in via Rizzardi

Stasera, verso le 20, si è verificato uno schianto tra più auto in via Rizzardi, tra Marghera e via della Libertà. L'incidente ha causato danni ai veicoli e lievi ferite ai conducenti coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Nessuna altra informazione è stata resa nota.

Tragico schianto fra Roma e Fiumicino, scontro fra un bus Cotral e auto Acea: morto un uomoSchianto frontale fra bus Cotral e auto Acea fra Roma e Fiumicino: nel terribile scontro muore un uomo di 60 anni circa, dipendente di Acea.

Terribile schianto fra due auto a Roma, ferite gravemente cinque persone: fra loro anche un bambinoSchianto terribile a Roma dove sono rimaste gravemente ferite quattro persone e un bambino: sono tutti in codice rosso.

Schianto mortale fra un’auto e un camion: morto un 71enne a BudrioBOLOGNA – Uno schianto violentissimo. Tanto che l’auto è andata completamente distrutta dopo l’impatto. Uno scontro con un camion che non ha lasciato scampo al conducente della macchina, una Fiat Punt ... bologna.repubblica.it

Incidente a Calco, due morti e due feriti: schianto fra un camion e tre auto, una si ribalta, le altre distrutteA perdere la vita Mirko Formenti, 51 anni, residente a Brivio e Francesco Bonfanti, 66 anni, di La Valletta Brianza. Feriti un ragazzo di 24 anni e una giovane di 26, le loro condizioni non sono gravi ... milano.corriere.it

Schianto mortale fra un’auto e un camion: morto un 71enne a Budrio x.com

Zapponeta, tragico schianto a 167 km/h su un tratto in cui il limite era di 50 km/h: chiesto il rinvio a giudizio per un 26enne di Margherita di Savoia, nel sinistro morì il giovanissimo Angelo Spina #zapponeta #cronaca #incidente - facebook.com facebook