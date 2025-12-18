Tragico schianto fra Roma e Fiumicino scontro fra un bus Cotral e auto Acea | morto un uomo
Un tragico incidente tra Roma e Fiumicino ha causato la morte di un uomo di circa 60 anni, dipendente Acea. Lo scontro frontale tra un bus Cotral e un'auto della stessa azienda ha sconvolto la zona, evidenziando la gravità di un evento che ha sconvolto la comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica collisione, che ha lasciato dietro di sé dolore e sgomento.
Schianto frontale fra bus Cotral e auto Acea fra Roma e Fiumicino: nel terribile scontro muore un uomo di 60 anni circa, dipendente di Acea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tragico schianto fra Roma e Fiumicino, scontro fra un bus Cotral e auto Acea: morto un uomo - Schianto frontale fra bus Cotral e auto Acea fra Roma e Fiumicino: nel terribile scontro muore un uomo di 60 anni circa, dipendente di Acea ... fanpage.it
