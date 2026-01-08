Botte ai bambini della prima elementare maestra ' patteggia' e incassa lo sconto

Una maestra di 74 anni di Recale è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni ai danni dei suoi alunni di prima elementare. La pena è stata concordata davanti alla Corte di Appello di Napoli, dopo un procedimento che ha evidenziato comportamenti gravemente inappropriati nei confronti dei bambini. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessione sulla tutela dei minori nelle scuole.

Due anni e otto mesi di reclusione. E’stata questa la pena concordata dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, per Rosa Vallone, 74enne di Recale, maestra della scuola elementare Giovanni Falcone di Recale, per maltrattamenti e lesioni ai danni dei suoi alunni, della prima elementare, con. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

