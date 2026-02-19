Scherzi a Parte torna su Canale 5 con Max Giusti | nuova edizione ricca di risate e candid camera
Max Giusti torna su Canale 5 con “Scherzi a Parte”, portando in tv una nuova edizione ricca di gag e candid camera. La decisione di riproporre il programma nasce dall’interesse crescente del pubblico per gli scherzi ai personaggi noti. Questa volta, il conduttore coinvolge anche volti sconosciuti in situazioni divertenti, creando momenti sorprendenti. La trasmissione si svolge in prima serata, con tante novità e situazioni imprevisti. La prima puntata andrà in onda questa sera, pronta a far ridere gli spettatori.
Il programma cult con scherzi ai personaggi famosi ritorna in prima serata con una conduzione inedita. La storica trasmissione Scherzi a Parte è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione che vedrà alla guida Max Giusti.
Scherzi a parte: a marzo su Canale 5 con Max GiustiMediaset ha annunciato che a marzo tornerà il programma “Scherzi a parte” condotto da Max Giusti, dopo settimane di indiscrezioni.
Scherzi a parte in arrivo su Canale 5 con Max Giusti, ecco la data. RetroscenaVi stiamo dando conto, giorno dopo giorno, del quadro dell'intrattenimento televisivo di Canale 5 della prossima primavera. Dopo Grande fratello vip e Taratata oggi vi parliamo di Scherzi a parte. Lo ... affaritaliani.it
