The Voice Kids 2026 | quante puntate durata e quando finisce

The Voice Kids 2026 torna su Rai 1 con una nuova stagione, a partire da sabato 10 gennaio alle 21:25. La trasmissione prevede un certo numero di puntate, la cui durata e data di conclusione sono ancora da confermare. La stagione offrirà momenti di musica e talento tra i più giovani, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso. Per ulteriori dettagli, è consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2026? Il programma comincia sabato 10 gennaio 2026, alle 21:25, su Rai 1. Si tratta della quarta edizione del programma, spin off di The Voice dedicato ai bambini dai 7 ai 14 anni. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. In tutto sono previste sei puntate, di cui quattro di Blind Auditions. Il programma è registrato. La finale va in onda il 14 febbraio. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 10 gennaio 2026. Seconda puntata: 17 gennaio 2026. Terza puntata: 24 gennaio 2026.

