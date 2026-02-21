Scherzi a Parte con Max Giusti da lunedì 2 marzo

Vi abbiamo annunciato il ritorno di Scherzi a Parte con Max Giusti e così sarà: da lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Canale 5, prende il via la diciassettesima edizione dello storico programma Mediaset. Ormai con lo sguardo rivolto al passato, il broadcaster di Cologno rispolvera l’ennesimo titolo d’antan. Al momento l’unica novità è un nuovo (terribile) logo. Il conduttore romano eredita il programma, ideato nel 1992 da Fatma Ruffini, da Enrico Papi, che ha condotto la quindicesima e la sedicesima edizione. L’ultima, trasmessa tra settembre e ottobre del 2022, ha raccolto in media appena 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

