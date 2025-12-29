Mia cugina mi aveva promesso di pagare a metà un viaggio regalo per mia sorella maggiore poi però si è presentata senza un soldo e mi ha pure accusata… | lo sfogo virale

Una recente storia condivisa su Reddit evidenzia come le tensioni familiari possano emergere anche durante le festività. In un post della sezione “Am I The A******?”, una cugina racconta di aver promesso di contribuire a un viaggio regalo per sua sorella, ma poi si è presentata senza soldi e ha accusato la narratrice. Questo episodio riflette come i conflitti familiari possano continuare a emergere anche in momenti di festa.

Sfogarsi su Reddit non è attività che viene sospesa durante le feste e così alcune sezioni della popolare piattaforma, soprattutto quella dal titolo “ Am I The A******? “, sono ricche di contenuti. Per esempio, c’è la storia che riguarda una donna rimasta anonima – come spesso accade sul forum – che si chiede se sia comportata bene o abbia sbagliato. Che cosa le è accaduto? La 26enne racconta la situazione difficile in cui la cugina l’ha messa durante un viaggio di famiglia organizzato in onore della sorella maggiore: “Di recente abbiamo organizzato una vacanza a sorpresa per il compleanno di mia sorella maggiore, per ringraziarla di tutto quello che fa per noi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

