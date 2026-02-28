Trapela sui social il trailer di ‘Scary Movie 6’ | dietro ci sarebbe Marlon Wayas

Sul web è stato condiviso il trailer di ‘Scary Movie 6’, un film parodia. Il video, registrato in sala, è circolato poche ore fa e si pensa che sia stato diffuso da qualcuno coinvolto nella produzione. Secondo fonti, il trailer avrebbe dovuto rimanere riservato ancora per un po’ di tempo. Si ipotizza anche la presenza di Marlon Wayans nel progetto.

E’ iniziato a circolare poche ore fa il trailer registrato in sala di Scary Movie 6. Un trailer americano che sarebbe dovuto rimanere segreto almeno per un altro pò di tempo, secondo il team esecutivo del film parodia. Tuttavia, Marlon Wayas, storico protagonista di Scary Movie 2, avrebbe ‘piratato’ trailer e l’avrebbe caricato sui social, lasciando che tutti i fan lo vedessero. Il gesto di Marlon Wayas. “Ho appena copiato illegalmente il trailer del mio film! SIAMO TORNATI!!!!”, ha scritto Marlon Wayas nella didascalia di un video su Instagram in cui si intrufola in un cinema per guardare il film. Quest’anno cinematografico elogia Ghostface in tutte le sue forme, dato che avremo sia il sequel di Scream, sia il nuovo di Scary Movie nelle sale cinematografiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trapela sui social il trailer di ‘Scary Movie 6’: dietro ci sarebbe Marlon Wayas Scary Movie 6: Marlon Wayans 'pirata' il teaser trailer del suo filmL'attore, co-ideatore del franchise comico ispirato ai popolari slasher, ha condiviso online un video con le prime immagini del film. ‘Scary Movie 6’: di quali horror si prenderà gioco stavolta?Ebbene sì, la saga comica Scary Movie, da sempre diavola beffeggiatrice dei più famosi film horror della storia del cinema, torna a mietere le sue... Altri aggiornamenti su Scary Movie. Discussioni sull' argomento Oppo Find N6, trapela la presunta edizione regalo con tanti accessori magnetici; Fiat Ritmo? No, meglio la Multipla, cosa trapela da Torino; Resident Evil Requiem trapela prima del rilascio e Capcom cerca di contenere spoiler online; Il teaser di Scream 6 trapela e provoca scalpore tra i fan delle commedie classiche prima del rilascio ufficiale. Ha spoilerato il suo stesso trailer! Marlon Wayans è andato al cinema e ha filmato una parte del trailer di Scary Movie 6, che sarà presentato il prossimo lunedì 2 marzo. “Ho appena contrabbandato il trailer del mio stesso film! SIAMO TORNATI!!!!”, ha scritto s - facebook.com facebook