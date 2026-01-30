Fermato alla guida di un camion era già stato espulso dall’Italia | arrestato un uomo

Un uomo di 50 anni, già espulso dall’Italia, è stato arrestato ieri pomeriggio nel Ravennate. I Carabinieri lo hanno fermato mentre guidava un camion nel comune di Lugo. L’uomo, di origine albanese, era stato allontanato dal paese circa cinque mesi fa, ma è stato trovato alla guida di un veicolo in circostanze sospette. I controlli lungo le strade hanno portato all’arresto, confermando ancora una volta come le forze dell’ordine siano in prima linea nel monitorare chi tenta di rientrare illegalmente nel paese.

Scovato grazie a un controllo dei Carabinieri. L'uomo non poteva rientrare nella UE per 5 anni: disposto il nulla osta per una nuova espulsione A cinque mesi dall'espulsione è stato trovato alla guida di un camion nel Ravennate. Nel comune di Lugo, a fronte di numerosi controlli di cittadini alla guida, i Carabinieri nel pomeriggio del 28 gennaio hanno controllato e poi arrestato un 50enne albanese per immigrazione clandestina. L'uomo è stato quindi arrestato in quanto rientrato in Italia senza autorizzazione. L'episodio è stato comunicato al pubblico ministero di turno della Procura di Ravenna e, dopo esser stato trattenuto nella camera di sicurezza della compagnia Carabinieri di Lugo, nel pomeriggio di ieri è stato condotto davanti al giudice del Tribunale che, appresi i fatti, ha convalidato l'arresto e disposto il nulla osta per una nuova espulsione.

