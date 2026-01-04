Femminicidio di Aurora Livoli l’uomo fermato era stato espulso due volte dall’Italia
Aurora Livoli è stata trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di Milano. Emilio Gabriel Valdez Velazco, fermato per un’altra aggressione e indagato per il suo omicidio, era stato già espulso due volte dall’Italia per motivi di sicurezza. Il 57enne peruviano ha precedenti penali per rapina, violenza sessuale e immigrazione clandestina. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei soggetti pericolosi e sulla tutela delle vittime.
Il peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco, in carcere per l’aggressione di un’altra ragazza ma indagato per l’ omicidio di Aurora Livoli, trovata senza vita la mattina del 29 dicembre in un cortile di via Paruta a Milano, era stato già espulso due volte dall’Italia perché ritenuto pericoloso: secondo quanto riportato da Adnkronos, il 57enne ha precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. La prima espulsione, avvenuta nel 2019. Entrato in Italia dalla frontiera di Linate nel 2017, Velazco era diventato irregolare dal 4 agosto del 2019, essendosi trattenuto oltre i termini consentiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Aurora Livoli le ultime ore della 19enne a Milano | chi era l’uomo con lei? Sentite alcune persone nella notte L’autopsia il 2 gennaio.
