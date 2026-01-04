Femminicidio di Aurora Livoli l’uomo fermato era stato espulso due volte dall’Italia

Aurora Livoli è stata trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di Milano. Emilio Gabriel Valdez Velazco, fermato per un’altra aggressione e indagato per il suo omicidio, era stato già espulso due volte dall’Italia per motivi di sicurezza. Il 57enne peruviano ha precedenti penali per rapina, violenza sessuale e immigrazione clandestina. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei soggetti pericolosi e sulla tutela delle vittime.

