due fratelli trovati con quasi tre chili di materiale esplodente in un garage di corso indipendenza denunciati

Due fratelli sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di quasi tre chili di materiale esplosivo in un garage di corso Indipendenza. L'operazione, condotta dalla polizia nell’ambito di controlli rafforzati, mira a contrastare il traffico e la deposito illegale di esplosivi, in previsione delle prossime festività.

La polizia ha eseguito, nei giorni scorsi, una delicata operazione di contrasto al fenomeno della detenzione illegale di materiale esplodente, nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo in tutto il territorio provinciale, come disposto dal questore in vista delle ormai imminenti festività. Cataniatoday.it

Bolzano, mercatini blindati: due fratelli trovati in possesso di eroina e hashish - Durante i controlli straordinari per i Mercatini di Natale, la polizia ha fermato due fratelli trovati in possesso di quasi un chilo di eroina e hashish e migliaia di euro in contanti. altoadige.it