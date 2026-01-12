Non si fermano all’alt scappano e fanno un incidente a Olgiate Comasco | nell’auto abbandonata trovati droga e denaro

A Olgiate Comasco, due persone in fuga dopo aver ignorato un controllo dei carabinieri sono uscite di strada e si sono dileguate a piedi. Nell’auto abbandonata sono stati trovati droga e denaro, elementi che potrebbero essere collegati a attività illecite. L’incidente e il successivo allontanamento sono ancora oggetto di indagini, mentre le forze dell’ordine proseguono le ricerche dei sospettati.

Como, 12 gennaio 2026 – Non si sono fermati all'alt dei carabinieri e durante l' inseguimento sono usciti di strada, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti. È accaduto lo scorso 10 gennaio, nel Comasco e più precisamente in zona Olgiate Comasco – Bizzarone. Nell'auto, i carabinieri hanno trovato droga e denaro e ora sono in corso le ricerche per rintracciare i due. Tutto ha avuto inizio intorno alle 19 di venerdì scorso, quando i militari della sezione radiomobile della compagnia di Como, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l'alt ad un'auto, che si sospetta potesse provenire dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

