Scandicci super Valori Ma Montevarchi non ci sta
Nella partita tra Scandicci e Montevarchi, il risultato finale è stato di 1-1. Per i padroni di casa sono scesi in campo Fedele, Fiaschi, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Guidelli (67’ Poli), Arrighini, Mugelli (79’ Grottelli) e Chiaverini (67’ Orselli). I giocatori di entrambe le squadre hanno partecipato a questa sfida valida per il campionato.
Scandicci 1 Montevarchi 1 SCANDICCI: Fedele, Fiaschi, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Guidelli (67’ Poli), Arrighini, Mugelli (79’ Grottelli), Chiaverini (67’ Orselli). All. Taccola. MONTEVARCHI: Giusti, Rosini (61’ Casagni), Cecconi, Francalanci, Coly, Galeota, Lovari (74’ Kondaj), Mattei, Tommasini (80’ Galastri), Mencagli (73’ Bocci), Boncompagni (87’ Cocci). All. Marmorini. Arbitro: Bevere di Chivasso. Marcatori: 63’ Valori, 72’ Francalanci. Note: ammonito Tacconi. Calci d’angolo 3-6. Recupero 1+5. San Casciano – Un punto per uno per mantenere invariate le distanze dai play out. Scandicci e Montevarchi danno vita ad un incontro molto aperto, con tante occasioni per segnare ed alla fine il pareggio è il risultato più giusto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
