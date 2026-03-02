Scandicci super Valori Ma Montevarchi non ci sta

Nella partita tra Scandicci e Montevarchi, il risultato finale è stato di 1-1. Per i padroni di casa sono scesi in campo Fedele, Fiaschi, Dodaro, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Guidelli (67’ Poli), Arrighini, Mugelli (79’ Grottelli) e Chiaverini (67’ Orselli). I giocatori di entrambe le squadre hanno partecipato a questa sfida valida per il campionato.