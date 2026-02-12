La Vallefoglia perde 3-0 in casa contro Scandicci. La squadra locale ha mostrato solidità in difesa, ma non è bastato a evitare la sconfitta netta. Gaspari si dice soddisfatto, mentre Pistola commenta che manca ancora brillantezza per salire di livello. La partita si è giocata davanti a un pubblico interessato, con la squadra di casa che ha cercato di resistere, ma senza riuscire a cambiare il risultato finale.

Nel palazzetto interessato dall’incontro, la squadra di casa ha ribadito la propria solidità difensiva e ha consolidato la propria posizione in classifica imponendosi in tre set contro Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. L’andamento della partita ha evidenziato una gestione ordinata degli scambi, una battuta incisiva e una disciplina collettiva che hanno permesso di controbilanciare le iniziative avversarie durante l’arco del match. Scandicci ha preso in mano le redini fin dall’inizio, mantenendo un ritmo costante e una linea di gioco chiara. La battuta ha trovato continuità, distanziando la ricezione avversaria e offrendo agli attacchi un contesto propizio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Vallefoglia cede 3-0 a Scandicci. Gaspari soddisfatto, Pistola: "Manca la brillantezza

