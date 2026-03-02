Scambio di identità per una delle vittime del tram deragliato a Milano | non è morto Karim Tourè ma un 49enne

Una delle vittime dell'incidente del tram deragliato a Milano non è Karim Tourè, come inizialmente comunicato, ma un uomo di 49 anni. La procura ha confermato che si è trattato di uno scambio di identità tra le persone coinvolte. Attualmente sono in corso le ricerche dei familiari del 49enne, il nome del quale è Johnson Okon Lucky.